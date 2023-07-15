Повітряна тривога оголошена в деяких регіонах: українців попередили про балістичну загрозу

Не ігноруйте тривогу.
У ніч проти суботи, 15 липня, у деяких регіонах оголошена повітряна тривога, є загроза атаки балістичними ракетами в низці областей України.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 01:42, сирени пролунали в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму тривога оголошена поки що постійно.
"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування балістичного озброєння", - попереджають Повітряні сили ЗСУ.
На Дніпропетровщині та Запоріжжі є загроза атаки ударних БпЛА.
Раніше ми поідомляли, що в Запоріжжі пролунали вибухи.
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