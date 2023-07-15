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Повітряна тривога оголошена в деяких регіонах: українців попередили про балістичну загрозу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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541
Час на прочитання
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Повітряна тривога оголошена в деяких регіонах: українців попередили про балістичну загрозу

Сирени пролунали в деяких областях України

Не ігноруйте тривогу.

У ніч проти суботи, 15 липня, у деяких регіонах оголошена повітряна тривога, є загроза атаки балістичними ракетами в низці областей України. 

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 01:42, сирени пролунали в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму тривога оголошена поки що постійно. 

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування балістичного озброєння", - попереджають Повітряні сили ЗСУ.

На Дніпропетровщині та Запоріжжі є загроза атаки ударних БпЛА.  

Раніше ми поідомляли, що в Запоріжжі пролунали вибухи

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Перегляди
541
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