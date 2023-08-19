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Повітряна тривога оголошена в нізці регіонів України: є загроза ракетних ударів

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Повітряна тривога оголошена в нізці регіонів України: є загроза ракетних ударів

Фото: ТСН.ua

Людей просять перебувати в укриттях.

В Україні вранці 19 серпня оголошено повітряну тривогу в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування окупантами ракетного озброєння.

"На східному та південно-східному напрямках – активність ворожої тактичної авіації!  Загроза застосування авіаційного озброєння!" - йдеться в повідомленні.

© alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч проти 19 серпня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними БпЛА Shahed-136/131. Силам ППО вдалося збити 15 з 17 ворожих ударних дронів.

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Дата публікації
Перегляди
299
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