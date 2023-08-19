Повітряна тривога оголошена в нізці регіонів України: є загроза ракетних ударів

В Україні вранці 19 серпня оголошено повітряну тривогу в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування окупантами ракетного озброєння.

"На східному та південно-східному напрямках – активність ворожої тактичної авіації! Загроза застосування авіаційного озброєння!" - йдеться в повідомленні.

Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч проти 19 серпня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними БпЛА Shahed-136/131. Силам ППО вдалося збити 15 з 17 ворожих ударних дронів.

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