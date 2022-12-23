Повітряна тривога охопила більшу частину Україну: мапа станом на 23 грудня

У п'ятницю, 23 грудня, у частині українських областей оголосили повітряну тривогу. Станом на 13:00 "почервоніли" східні, південні, частково північні та центральні області, а також Київ. Тривога розпочалася о 12:52.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Мапа тривог України станом на 13:00.

До слова, моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, розпочалася 303 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби, 22 грудня, ЗСУ відбили атаки на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині. Також противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів. Зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях.

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