Повітряна тривога охопила частину України: яка загроза

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Повітряна тривога 7 лютого оголошена в Київській та ще шести областях України.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Окрім Київщини, сирени тривоги лунають у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, Росія масовано атакувала ракетами Україну вранці 7 лютого. Внаслідок ударів є поранені і загиблі, руйнування цивільної інфраструктури. ТСН.ua зібрав усе, що відомо наразі про атаку РФ.
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