Повітряна тривога охопила частину України: яка загроза

Повітряна тривога 7 лютого оголошена в Київській та ще шести областях України.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Окрім Київщини, сирени тривоги лунають у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Мапа тривоги 7 лютого / Скриншот

Нагадаємо, Росія масовано атакувала ракетами Україну вранці 7 лютого. Внаслідок ударів є поранені і загиблі, руйнування цивільної інфраструктури. ТСН.ua зібрав усе, що відомо наразі про атаку РФ.

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