Повітряна тривога охопила половину України: що загрожує

Тривога в Україні оголошена через загрозу балістичного озброєння.

В Україні вдень 26 березня в частині областей оголошена повітряна тривога.

На це вказує інформація на мапі тривог.

Сирени тривоги лунають у північних, центральних, східних та південних регіонах України.

Повітряні сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та південного напрямку. Там також поінформували, що ворог запустив КАБ у напрямку Сум.

Мапа тривоги в Україні 26 березня

Нагадаємо, у ніч проти 26 березня війська Росії атакували Україну 117 безпілотниками різних типів. Через ворожу атаку постраждали Сумська, Дніпропетроввська, Кіровоградська та Черкаська області.