Повітряна тривога охопила половину України: що загрожує

Тривога в Україні оголошена через загрозу балістичного озброєння.
В Україні вдень 26 березня в частині областей оголошена повітряна тривога.
На це вказує інформація на мапі тривог.
Сирени тривоги лунають у північних, центральних, східних та південних регіонах України.
Повітряні сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та південного напрямку. Там також поінформували, що ворог запустив КАБ у напрямку Сум.
Нагадаємо, у ніч проти 26 березня війська Росії атакували Україну 117 безпілотниками різних типів. Через ворожу атаку постраждали Сумська, Дніпропетроввська, Кіровоградська та Черкаська області.
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