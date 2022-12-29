Повітряна тривога охопила всю Україну: мапа станом на 29 грудня 

Зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій Україні. Станом на 08:0 "червоні" всі області та Київ.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

До слова, тривогу оголосили в 05:31 - вона охопила частину областей на півдні та сході. О 06:01 про небезпеку оголосили у Києві, а також у північних та центральних областях. До 08:01 "червоні" були всі області, крім західних.

Нагадаємо, у ніч проти 29 грудня російські окупанти завдали удару безпілотниками Shahed-136 по енергетичній інфраструктурі Харкова. З 13 безпілотників вдалося збити 11.

Також вночі росіяни атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 та важкою артилерією Дніпропетровщину. ЗСУ вдалося збити усі п'ять ворожих безпілотників, що ворог запустив по регіону.

Російські війська атакували передмістя Запоріжжя. Окупанти завдали ударів по двом селам біля Запоріжжя.

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