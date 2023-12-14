Повітряна тривога охопила всю Україну: можливі пуски ракет

В усій Україні оголошена повітряна тривога вдень 14 грудня – сирени лунають у кожній області.

Про це свідчить мапа тривог та повідомили в Повітряних силах.

Відповідно до заяви ПС, у всій Україні оголошена ракетна небезпека у зв’язку зі зльотом винищувача МіГ-31К з російського аеродрому "Саваслейка".

"Увага! Можливі пуски ракет з району Липецької області, рф!" – наголошується в повідомленні.

Дещо раніше Повітряні сили інформували про активність російської тактичної авіації на сході та півдні України. Попереджалося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, в ніч проти 14 грудня російські війська атакували десятками дронів-камікадзе південь України. Головним напрямком атаки стали Одеса та область.

Читайте провідні новини дня: