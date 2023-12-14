Повітряна тривога охопила всю Україну: можливі пуски ракет

Росіяни могли запустити ракети з Липецької області.
В усій Україні оголошена повітряна тривога вдень 14 грудня – сирени лунають у кожній області.
Про це свідчить мапа тривог та повідомили в Повітряних силах.
Відповідно до заяви ПС, у всій Україні оголошена ракетна небезпека у зв’язку зі зльотом винищувача МіГ-31К з російського аеродрому "Саваслейка".
"Увага! Можливі пуски ракет з району Липецької області, рф!" – наголошується в повідомленні.
Дещо раніше Повітряні сили інформували про активність російської тактичної авіації на сході та півдні України. Попереджалося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, в ніч проти 14 грудня російські війська атакували десятками дронів-камікадзе південь України. Головним напрямком атаки стали Одеса та область.
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