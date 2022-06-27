Повітряна тривога працювала по всій області: голова Полтавської ОВА про влучання ракет у ТЦ Кременчука

Повітряна тривога працювала по всій області: голова Полтавської ОВА про влучання ракет у ТЦ Кременчука

Це злочин країни-терористки.

За інформацією голови Полтавської ОВА, влучань по Полтаві під час обстрілу ракетами РФ, не було, але у місті чули вибухи.

Про це голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів під час телемарафону.

"Я сам перебував у Полтаві під час вибухів. Скажу чесно, що у самій Полтаві було чути вибухи, що сталися у Кременчуці", - зазначив Лунін.

Він також додав, що в районі, куди влучили ракети РФ, немає жодних стратегічних об'єктів.

"Тут лише мирні об'єкти. Торговельний центр. Навіщо було завдавати ударів по ньому?.. Це злочин проти людства. Це злочин країни-терористки - РФ", - сказав він.

Зазначимо, що повітряна тривога працювала по всій області.

"Не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Треба йти в укриття та зберігати своє життя. Повітряна тривога працювала до того, як ракети влучили у ТЦ", - повідомив Лунін.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також у місті Полтава 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Наразі з'ясовується, що це були за вибухи. Інформації про "прильоти" у місті офіційно немає.

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