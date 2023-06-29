Повітряна тривога: ракетну небезпеку оголошено у низці регіонів

Зранку четверга, 29 червня, було зафіксовано виліт російських Ту-22м3. Повітряну тривогу оголосили у низці областей України.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано виліт Ту-22м3. Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

До слова, "тривогу" почали оголошувати о 06:56 з Полтавщини. протягом двох хвилин вона поширилася на інші регіони.

Карта тривог станом на 07:13 29 червня

У четвер, 29 червня, повітряну тривогу оголосили у низці областей України. Карта тривог.

Як повідомлялося, уночі проти 29 червня у низці південно-східних областей була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про ворожий Ту-22М3.

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