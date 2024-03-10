Повітряна тривога тривала понад три години: що відомо про нічну атаку по Київщині

Минулося без жертв та постраждалих.

Цієї ночі російські окупанти вчергове завдавали по Україні повітряних ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет. Неспокійно було і в Київській області.

Про це повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

"Вночі ворог атакував область дронами. Тривога оголошувалася двічі та тривала понад три години. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. В одному з населених пунктів у приватному будинку вибуховою хвилею пошкоджені вікна на другому поверсі. Оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків нічної атаки ворога", - написав він.

Нагадаємо, росіяни знову влаштували атаку по Україні. ППО збила 35 ворожих безпілотників. Напередодні стали відомі наслідки атаки по Дніпропетровській області. А на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа

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