Повітряна тривога у Дніпропетровській області: Росія атакувала регіон ракетами (фото наслідків)

У ніч проти 22 червня Росія вдарила ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Про це інформує очільник ОВА Сергій Лисак.

"Понівечено житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та автівки. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Минулося без жертв", - сказано у повідомленні.

Оперативне командування "Південь" додає, що ворог також атакував Одещину, намагався завдати удару іранськими дронами "Shahed-136".

"3 дрони знищені силами протиповітряної оборони, 1 влучив у складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня 2022 року майже по всій Україні, крім заходу, оголошувалася повітряна тривога. Тривога охопила Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Кіровоградську, Харківську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську області охопила повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Росія завдала удару по Дніпропетровській області 22 червня. ФОТО: Сергій Лисак/Telegram

Росія завдала удару по Дніпропетровській області 22 червня. ФОТО: Сергій Лисак/Telegram

Росія завдала удару по Дніпропетровській області 22 червня. ФОТО: Сергій Лисак/Telegram

Росія завдала удару по Дніпропетровській області 22 червня. ФОТО: Сергій Лисак/Telegram

Читайте також: