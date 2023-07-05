Повітряна тривога: у низці регіонів оголошено ракетну небезпеку

Під час повітряної тривоги у низці областей на сході та півдні України є загроза атаки російськими ракетами.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Імовірні пуски крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря. Схід, Південь - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

До слова, тривогу почали оголошувати о 13:37, коли "почервоніла" Херсонщина. Далі - від 13:54 вона поширилася на східні та південні області, а також на Кіровоградщину та Сумщину.

Мапа тривог станом на 14:00 середи, 5 липня.

Тим часом у Полтавській ОВА закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

"Не ігноруйте повітряну тривогу! Пройдіть в укриття! Віримо в ЗСУ", - написав очільник області Дмитро Лунін.

Повітряна тривога 5 липня

Зранку близько 10:00 у південно-східних областях України оголошено повітряну тривогу. Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Після 11:00 тривога була оголошена у половині України через ракетну загрозу – на півночі, сході та півдні. Можливі пуски росіянами ракет "Калібр".

За даними ОК "Південь", 5 липня Росія різко збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Два надводних та один підводний із загальним залпом до 20 ракет "Калібр".

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