Повітряна тривога: в ЗСУ попереджають про можливі пуски ракет

У понеділок, 19 червня, під час повітряної тривоги в низці регіонів стало відомо про виліт російських бомбардувальників Ту-22М3.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Виліт 4-х Ту-22М3. Можливі пуски ракет на півдні та сході. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - наголосили в Командуванні.

Також у Повітряних силах наголосили, що є ймовірність запуску ракет ще з акваторії Азовського моря.

"Імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря висока", - наголосили в повідомленні.

Станом на 13:50 "тривогу" оголошено у східних, південних та частково північних областях України. Зокрема, в Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Запорізькій областях.

Мапа тривог станом на 13:50 19 червня

Як повідомлялося, вночі проти 19 червня на Одещину російські військові спрямували чотири ракети. Вони були збиті поблизу узбережжя силами ППО. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:59. Вона тривала до о 02:47.

Читайте також: