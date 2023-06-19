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Повітряна тривога: в ЗСУ попереджають про можливі пуски ракет

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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18к
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога: в ЗСУ попереджають про можливі пуски ракет

В Україні під час повітряної тривоги 19 червня повідомили про можливі пуски ракет / Фото: Associated Press

Українців просять не ігнорувати "тривогу".

У понеділок, 19 червня, під час повітряної тривоги в низці регіонів стало відомо про виліт російських бомбардувальників Ту-22М3.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Виліт 4-х Ту-22М3. Можливі пуски ракет на півдні та сході. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - наголосили в Командуванні.

Також у Повітряних силах наголосили, що є ймовірність запуску ракет ще з акваторії Азовського моря.

"Імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря висока", - наголосили в повідомленні.

Станом на 13:50 "тривогу" оголошено у східних, південних та частково північних областях України. Зокрема, в Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Запорізькій областях.

Мапа тривог станом на 13:50 19 червня / ©
Мапа тривог станом на 13:50 19 червня

Як повідомлялося, вночі проти 19 червня на Одещину російські військові спрямували чотири ракети. Вони були збиті поблизу узбережжя силами ППО. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:59. Вона тривала до о 02:47.

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Дата публікації
Перегляди
18к
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