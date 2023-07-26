Масштабна повітряна тривога в Україні: 12 ворожих Ту-95мс вилетіли із аеродрому Росії

Орієнтовний час виходу літаків на пускові рубежі – 17.00.

В низці областей оголошена повітряна тривога. Станом на 13:45 із російського аеродрому "Оленья" вилетіла група ворожих Ту-95мс у складі 12 літаків.

Про це попереджають Повітряні сили України.

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"Група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області рф. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00. Слідкуйте за повідомленнями. У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!", - сказано у повідомленні.

О 13:47 Повітряні сили додали, що ракетна небезпека існує для західних регіонів.Так, станом на 13:50 під можливою атакою ворога - всі області України.

Пройдіть терміново в укриття!

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у низці областей України 26 липня знову лунає повітряня тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів.

Повітряня тривога по всій Україні зараз 26 липня 2023

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