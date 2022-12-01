Повітряна тривога в Україні: куди летять російські винищувачі з аеродрому у Білорусі

З білоруського аеропорту "Мачулищі" злетіли три винищувачі.

Два російські винищувачі МіГ-31К, які взлетіли з аеропорту "Мачулищі" у Білорусі, і через які була оголошена масштабна повітряна тривога в Україні, схоже мають іншу ціль, ніж завдання ударів.

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією групи, винищувачі відправилися до РФ.

"Два МіГ-31К ВКС РФ з бортовими номерами RF-92462 і RF-92339 відлітають із Білорусі до РФ на аеродром "Саваслейка" (Нижегородська обл, РФ)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що там розташована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань російського Міноборони.

Станом на 15:03 моніторингова група повідомила про зліт третього МіГ-31К з аеродрому "Мачулищі" у Білорусі. Куди він відправляється, поки невідомо. Повітряна небезпека зберігається.

Станом на 15:20 "Беларускі Гаюн" повідомив, що всі три надзвукові винищувачі-перехоплювачі Міг-31К, які дислокувалися на аеродромі в "Мачулищах" від 16 жовтня 2022 р., відлітають до РФ.

Пункт призначення бортів – аеродром "Саваслейка" (Нижегородська обл, РФ).

Загроза нового ракетного удару

Нагадаємо, що сьогодні після 14:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області країни.

Вчора, 30 листопада, видання Der Spiegel повідомило, що на російському аеродромі "Енгельс-2" біля Саратова зафіксували підвищену активність. На думку журналістів, це може свідчити про підготування до нового масованого удару по Україні.

Тим часом у Чорному морі російські кораблі збирають розвіддані для потенційного удару.

Попередній масований ракетний удар РФ відбувся 23 листопада. Тоді росіяни випустили по Україні 70 ракет та 5 ударних безпілотників "Ланцет". Українська ППО збила 51 ракету та всі дрони. ТСН.ua зібрав все, що відомо про цю атаку Росії.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що новий масований ракетний удар "може бути в будь-який момент".