Повітряна тривога в Україні оголошена на сході та півдні: яка загроза

На півдні та сході України вранці 8 березня оголошена повітряна тривога.

Про це свідчать дані на мапі тривог.

Так, сирени тривоги лунають у Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Мапа тривог в Україні 8 березня

Нагадаємо, в ніч проти 8 березня російські війська влаштували атаку по Україні ракетами і безпілотниками. Сили ППО знищили 33 із 37 дронів, які випустили окупанти.

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