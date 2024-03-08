Повітряна тривога в Україні оголошена на сході та півдні: яка загроза

Ворог може застосувати балістичне озброєння.
На півдні та сході України вранці 8 березня оголошена повітряна тривога.
Про це свідчать дані на мапі тривог.
Так, сирени тривоги лунають у Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
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Нагадаємо, в ніч проти 8 березня російські війська влаштували атаку по Україні ракетами і безпілотниками. Сили ППО знищили 33 із 37 дронів, які випустили окупанти.
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