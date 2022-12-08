Повітряна тривога в Україні: поради, які врятують від російських ракет

Росія від перших днів широкомасштабної війни обстрілює Україну ракетами, від яких страждає мирна інфраструктура та цивільні люди. Останнім часом країна-агресорка, не маючи успіхів на фронті, вдалася до масованих атак. Кількість і наслідки ракетних ударів по українських населених пунктах зростають, а тому потрібно не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися до укриття.

ТСН.ua у межах реалізації Програми цивільного захисту, яку виконує Фонд Східна Європа у партнерстві з Hala Systems Inc. коштом Європейського Союзу, зібрав поради, як не пропустити сповіщення про небезпеку та облаштувати укриття.

Сповіщення про повітряну тривогу та алгоритм дій у разі сирени

Головне правило сьогодення – завжди тримайте увімкненими сповіщення про тривоги. Система попередить вас про будь-яку небезпеку. Алгоритм дій у разі повітряної тривоги простий – пройти до укриття. Для цього краще заздалегідь знайти адреси укриттів поблизу тих місць, де ви перебуваєте найчастіше. Можна також виписати 2-3 адреси найближчих до вас укриттів на випадок, якщо перше укриття, до якого ви прийдете, буде переповнене.

Як підготувати укриття

Оскільки в Україні війна, то повітряна тривога і небезпека можуть тривати не одну годину, а у разі техногенних катастроф і декілька діб. Це означає, що укриття має бути підготовленим до тривалого там перебування. Найчастіше люди ховаються у підвалах будинків, оскільки це є найближчим місцем, де можна перечекати небезпеку. Тому важливо завчасно подбати про його облаштування. Для цього гуртуйтеся із сусідами, перевірте підвал вашого будинку, приберіть там, запасіться продуктами та речами першої потреби.

Що повинно бути в укритті:

Питна вода (з розрахунку 1,5-2 л на добу на одну особу)

Утеплення – каремати, ковдри, спальники та пледи

Їжа довготривалого зберігання – консерви, снеки, сухофрукти

Аптечка та засоби гігієни

Освітлення – ліхтарики, свічки тощо

Також експерти радять запастися усім необхідним вдома.

До переліку мінімального набору речей, які повинен мати кожен українець, входять:

Вода питна (з розрахунку 1,5-2 л на добу на одну особу) та технічна (для приготування їжі та гігієни 10-12 л на добу на одну особу)

Утеплення – каремати, ковдри, спальники, пледи та теплі речі

Їжа довготривалого зберігання – м'ясні та рибні консерви, снеки, галети, сухофрукти, висококалорійні солодощі (чорний шоколад із горіхами, жменя льодяників), крупа перлова, гречана, рис довгозерний, макарони, вермішель, сухі овочеві напівфабрикати

Аптечка

Засоби гігієни та антисептичні і дезінфікувальні засоби

Освітлення та підзарядження – ліхтарики, свічки, батарейки, повербанки тощо

Засоби зв'язку – радіоприймач, заряджені телефони

Варто також зазначити, що мінімальна кількість днів, на які варто зробити запас їжі та води – три.

Щоб дізнатися більше корисних порад, читайте Абетку безпеки ДСНС за посиланням.