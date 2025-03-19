"Повітряна тривога – відповідь": Зеленський про справжні наміри Путіна після переговорів

Зеленський назвав статистику ударів РФ по Україні від зустрічі у Джидді 11 березня.

Навіть, якщо вдасться домовитися про припинення вогню, зокрема ембарго на обстріли об'єктів інфтраструктури і енергетики, процес не буде швидким.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі пресконференції у відповідь на питання журналіста 1+1.

"Швидко Путін не дасть нам це зробити. І саме Путін, після наших домовленостей з американською стороною про швидке припинення вогню, відреагував. Нам зрозумілі його кроки. Він швидко не дасть. Далі він буде чинити перепони, назвемо їх умовами", – каже глава держави.

За словами Зеленського, президент Трамп і американські колеги говорили з росіянами і проговорили можливе припинення вогню щодо енергетики і інфраструктури. На його думку, такими кроками процес може просуватися вперед.

"Що стосується політичної волі Путіна (щодо встановлення перемир'я – Ред.) – повітряна тривога вам відповідь", – каже Зеленський. Він певен, що дикатор не демонструє готовності до переговорів. І про це свідчить статистика ударів РФ по Україні від зустрічі у Джидді 11 березня

Яка статистика ударів РФ від 11 березня.

КАБів – 1342

Ракет – 8

Шахедів 580

Ланцетів – 44

Інших ударів – 250

"І це все – не на полі бою, ми говоримо про все, про цивільну інфраструктуру", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський сказав, що обіцянка росіян "негайно" припинити атакувати Україну ракетами та дронами, яку Путін нібито дав Трампу під час телефонної розмови, наразі не працює.

За словами Зеленського, Україна підтримує ініціативу щодо припинення ударів по енергосистемі, але необхідно дізнатись деталі угоди.

Крім того, він відповів, що буде в разі порушення Росією можливого припинення вогню.

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