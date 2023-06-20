Повітряна тривога: є загроза застосування балістичного озброєння в низці областей

У низці областей у вівторок, 20 червня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння в деяких регіонах країни.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні Командування.

У ЗСУ просять українців не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Станом на 12:13 вівторка, 20 червня, повітряна тривога лунає у низці східних та південних областей, а тако на Кіровоградщині та Сумщині.

Мапа тривог станом на 12:13 20 червня

Мапа тривог станом на 20 червня.

Як повідомлялося, зранку 20 червня повітряну тривогу було оголошено на Чернігівщині. Повідомлялося про ракетну небезпеку. Вона тривала від 08:44 до 09:22.

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