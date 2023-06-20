Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога: є загроза застосування балістичного озброєння в низці областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога: є загроза застосування балістичного озброєння в низці областей

Фото: Associated Press

Українців просять не нехтувати власною безпекою.

У низці областей у вівторок, 20 червня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння в деяких регіонах країни.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні Командування. 

У ЗСУ просять українців не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Станом на 12:13 вівторка, 20 червня, повітряна тривога лунає у низці східних та південних областей, а тако на Кіровоградщині та Сумщині. 

Мапа тривог станом на 12:13 20 червня 

Мапа тривог станом на 20 червня. / ©
Мапа тривог станом на 20 червня.

Як повідомлялося, зранку 20 червня повітряну тривогу було оголошено на Чернігівщині. Повідомлялося про ракетну небезпеку. Вона тривала від 08:44 до 09:22.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
22к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація