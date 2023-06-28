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Повітряна тривога: є загроза застосування балістичного озброєння в низці областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Повітряна тривога: є загроза застосування балістичного озброєння в низці областей

Зранку 28 червня під час повітряної тривоги стало відомо про загрозу балістики. / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях.

Зранку 28 червня під час повітряної тривоги, яку оголошено у низці областей, є небезпека застосування балістичного озброєння армією РФ.

Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння - Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, Донецька області", - йдеться у повідомленні. 

Українців просять не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях. 

До слова, станом на 08:47 повітряну тривогу оголошено частково в центрі, на сході та півдні країни. 

Мапа тривог

Мапа тривог станом на ранок 28 червня. / ©
Мапа тривог станом на ранок 28 червня.

Як повідомлялося, вночі проти 28 червня російська армія атакувала Україну безпілотниками Shahed. Силам ППО Вдалося збити шість ворожих дронів.

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Дата публікації
Перегляди
3373
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