Повітряна тривога: є загроза застосування балістичного озброєння в низці областей

Зранку 28 червня під час повітряної тривоги, яку оголошено у низці областей, є небезпека застосування балістичного озброєння армією РФ.

Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння - Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, Донецька області", - йдеться у повідомленні.

Українців просять не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

До слова, станом на 08:47 повітряну тривогу оголошено частково в центрі, на сході та півдні країни.

Мапа тривог

Мапа тривог станом на ранок 28 червня.

Як повідомлялося, вночі проти 28 червня російська армія атакувала Україну безпілотниками Shahed. Силам ППО Вдалося збити шість ворожих дронів.

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