Повітряна тривога: є загроза застосування балістичного озброєння в низці областей

Перебувайте в укриттях.
Зранку 28 червня під час повітряної тривоги, яку оголошено у низці областей, є небезпека застосування балістичного озброєння армією РФ.
Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння - Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, Донецька області", - йдеться у повідомленні.
Українців просять не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
До слова, станом на 08:47 повітряну тривогу оголошено частково в центрі, на сході та півдні країни.
Мапа тривог
Як повідомлялося, вночі проти 28 червня російська армія атакувала Україну безпілотниками Shahed. Силам ППО Вдалося збити шість ворожих дронів.