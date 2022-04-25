Повітряна тривога знову майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

Об 11.30, 25 квітня, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Повітряна тривога станом на 11.38 триває майже по всій території України.
Загрози ракетного удару наразі нема лише у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Донецькій областях та в Криму.
Нагадаємо, вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.
У результаті чого є постраждалі.
Через атаку путінських армійців щонайменше 16 пасажирських поїздів затримаються. В зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів.
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