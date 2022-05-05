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Повітряна тривога лунає знову майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

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Повітряна тривога лунає знову майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

Об 3.30, 5 травня, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.

Потрібно негайно слідувати в укриття! 

Повітряна тривога станом на 3.30 триває майже по всій території України - окрім Рівненської, Херсонської, Сумської областей та Криму. 

Нагадаємо, протягом доби 3 травня російські окупанти у Сумській області з гелікоптера обстріляли школу Есманської громади та здійснили артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. 

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