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Повітряна тривога знову шириться українськими областями: що сталося

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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288
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога знову шириться українськими областями: що сталося

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

У ніч проти 11 лютого, після відбою повітряної тривоги близько опівночі, о 02:06 вона знову повернулася.

Нині повітряна тривога лунає у низці українських областей, зокрема, Одеській, Харківській, Луганській, Миколаївській та автономній республіці Крим.

Повітряна тривога лунала і в Донецькій області, але там близько другої ночі пролунав відбій. 

Також повідомляється про виліт ворожих ракет у напрямку Одеської області. Або йдеться про фальшиві цілі, але, на жаль, детально оцінити ситуацію неможливо.

Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття! Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

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Дата публікації
Перегляди
288
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