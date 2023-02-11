Повітряна тривога знову шириться українськими областями: що сталося

У ніч проти 11 лютого, після відбою повітряної тривоги близько опівночі, о 02:06 вона знову повернулася.

Нині повітряна тривога лунає у низці українських областей, зокрема, Одеській, Харківській, Луганській, Миколаївській та автономній республіці Крим.

Повітряна тривога лунала і в Донецькій області, але там близько другої ночі пролунав відбій.

Також повідомляється про виліт ворожих ракет у напрямку Одеської області. Або йдеться про фальшиві цілі, але, на жаль, детально оцінити ситуацію неможливо.

Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття! Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

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