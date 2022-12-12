Повітряна загроза для окупантів: Словаччина планує передати Україні МіГ-29

Словаччина вже найближчим часом планує розпочати приготування для передавання Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер.

За його словами, Словаччина готова, але ще не відправила до України винищувачі МіГ-29, це питання детально обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити.. У нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - сказав Качер.

Військова допомога від Словаччини

Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, українські Збройні сили отримають боєприпаси.

Очільник МЗС Словаччини Растислав Качер також повідомив, що Словаччина планує виробляти для України боєприпаси калібрів 120 мм, 155 мм.

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