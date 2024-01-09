Повітряні атаки РФ: скільки засобів ППО потрібно Україні, щоб захиститись від ударів

За його словами, кожне місто-мільйонник повинно, мінімум, мати одну батарею ЗРК Patriot. Але це ще не все.

Росія продовжує атакувати мирні міста України ракетами і дронами. Попри те, що українська ППО працює на максимумі, руйнувань і жертв не завжди вдається уникнути.

Скільки засобів ППО потрібно Україні, щоб захиститись від ударів зараз, пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю "УНІАН".

За його словами, кожне місто-мільйонник повинно, мінімум, мати одну батарею ЗРК Patriot. Кожна батарея ЗРК Patriot повинна мати захист із засобів середнього радіуса дії, таких як IRIS-T та NASAMS.

"А вони, своєю чергою, повинні мати захист малого радіуса дії, такий як Alvis Stormer, ЗРК Crotale, навіть радянські зразки – ті самі "Буки", "Куби", ЗРК "Тор-М2", "Оса-10" і, звісно ж, "Гепард" і так далі", – каже Коваленко.

Експерт зазначає, на кожне місто-мільйонник повинен бути повністю готовий ешелон такого типу.

"Це щоб зробити таку собі парасольку протиповітряної оборони над містами-мільйонниками. А потім, після міст-мільйонників, в першу чергу, на базі міст-мільйонників, які розташовані біля лінії фронту, біля напрямків прориву протиповітряної оборони в нашому повітряному просторі з боку Росії, створювати буфер безпеки", – пояснив він.

За інформацією Коваленка, повноцінна ешелонована ППО наразі є тільки в Києві та Київській області.

Раніше повідомлялося, що РФ модернізує ракети Х-22 касетною бойовою частиною. Також повідомлялося, що в Україні збили новий модернізований іранський Shahed.

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