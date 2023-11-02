Повітряні атаки РФ: стало відомо, скільки ракет та шахедів знищила ППО України у жовтні

Росія запускала по Україні авіаційні керовані ракети X-59, крилаті ракети та Shahed-131/136.
Росія у жовтні запустила по Україні 24 ракети та 243 шахеди.
Яку кількість ворожих повітряних цілей сбила ППО України, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак 2 листопада та оприлюднив відповідну інфографіку.
Усього за жовтень РФ запустила по Україні 243 Shahed-131/136, із них 228 штук збила ППО.
Також країна-агресорка запустила 15 авіаційних керованих ракет X-59, 11 з яких були успішно знищені.
Крім того, РФ запустила дев'ять крилатих ракет, вісім з яких знищила ППО України.
"Такі цифри повітряних атак росіян і збиття цілей нашою ППО", - підсумував Андрій Єрмак.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, коли Україна вперше вдарила по Криму ракетами ATACMS.
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