Повітряні бої, авіанальоти на окупантів і ганебна провокація РФ: чим запам’ятався 16 день війни з Росією

Повітряні бої, авіанальоти на окупантів і ганебна провокація РФ: чим запам’ятався 16 день війни з Росією

Є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування «Північ» про ураження російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині.

11 березня група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких завдала потужних ракетно-бомбових ударів по броньованій техніці та живій силі росіян.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат. По ворожих літаках було випущено дев’ять ракет «повітря-повітря» середньої та малої дальності.

Зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили п’ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат «Форпост» та чотири гелікоптери окупантів. Втім, інформація ще уточнюється.

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Також, є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування «Північ» про ураження російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині.

"Цей день запам’ятається зухвалою провокацією російських військових, які обстріляли літаками з території України мирні білоруські села, з метою звинуватити у цьому Повітряні Сили Збройних Сил України. Мета – очевидна", - йдеться у повідомленні.

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