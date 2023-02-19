"Повітряні кулі, які зафіксували над Києвом, можуть бути новою тактикою Росії" - розвідка Британії

Повітряні кулі можуть нести не тільки радіолокаційні відбивачі, а й розвідувальну апаратуру.

Збройні сили України, 15 лютого, зафіксували над Києвом кілька повітряних куль із радіолокаційними відбивачами. Відомо, щонайменше 6 з них вдалося збити.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки, цілком ймовірно, що кулі, які зафіксували над Києвом, були російські. Зазначається, що це може бути нова тактика Росії, зокрема для того щоб змусити українців витратити цінні запаси ракет «земля-повітря» та боєприпасів та отримати інформацію про українські системи ППО.

Прикметно, що напередодні, 12 лютого, в Україні зафіксували повітряні кулі над Дніпропетровськом.

Тоді як 14 лютого спостереження за об’єктом у формі «повітряної кулі» призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. У розвідці кажуть, що є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, яка вилетіла з повітряного простору України.

Повітряні кулі

Як стало відомо, над Києвом у середу, 15 лютого, виявили шість ворожих повітряних зондів. Частину з них збила система ППО, військові шукають уламки, щоб проаналізувати, що це було.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський розповів, що повітряні кулі можуть нести не тільки радіолокаційні відбивачі, а й розвідувальну апаратуру, або малі агітаційні авіабомби.

Водночас Китай використав цілий флот повітряних куль для шпигунства за різними країнами на п’яти континентах.

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