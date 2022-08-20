Повітряні сили 11 разів вдарили по позиціях окупантів на півдні України

У п’ятницю, 19 серпня, українська авіація на південному фронті била по позиціях ворога в районах Олександрівки, Благодатного, Великополля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускинського.

Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

Унаслідок виконання вогневих завдань ЗСУ знищили 17 загарбників, радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк 1" та 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Натомість ворог намагався покращити тактичне становище шляхом проведення штурмових дій у напрямку Благодатне - Партизанське за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії.

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Увечері з Олександрівки ворог намагався просунутися в бік Таврійського. Удачі не мав, відступив. Окупанти також продовжили обстріли Марганця та Нікополя.

Нагадаємо, 19 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни на Запорізькому напрямку обстрілювали зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони дев’яти населених пунктів.

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