Повітряні сили 11 разів вдарили по позиціях окупантів на півдні України

Підрозділи ЗСУ знищили радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк 1".
У п’ятницю, 19 серпня, українська авіація на південному фронті била по позиціях ворога в районах Олександрівки, Благодатного, Великополля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускинського.
Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".
Унаслідок виконання вогневих завдань ЗСУ знищили 17 загарбників, радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк 1" та 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Натомість ворог намагався покращити тактичне становище шляхом проведення штурмових дій у напрямку Благодатне - Партизанське за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії.
Увечері з Олександрівки ворог намагався просунутися в бік Таврійського. Удачі не мав, відступив. Окупанти також продовжили обстріли Марганця та Нікополя.
Нагадаємо, 19 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни на Запорізькому напрямку обстрілювали зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони дев’яти населених пунктів.
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