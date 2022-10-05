Повітряні сили атакували пункти розгортання зенітно-ракетних комплексів РФ на Херсонщині - ОК "Південь"

Ворог веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївській областях.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 190 вогневих завдань по позиціях ворога на півдні України, авіація завдала двох ударів по пунктах розгортання російських зенітно-ракетних комплексів.

Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у Facebook.

"Авіацією наших Повітряних сил завдано 2 ударів по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів у Каховському районі", - йдеться у повідомленні.

Також підтверджено ліквідацію 11 росіян, міномета 120 калібру в Бериславському районі Херсонщини та безпілотного розвідника типу "Орлан-10" на Миколаївщині.

Опівдні зенітники збили ще один "Орлан-10" на підльоті з моря до Очакова.

Поблизу узбережжя Криму в Чорному морі маневрують дев'ять ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебувають п’ять носіїв крилатих ракет типу "Калібр", два з яких – підводні. Сумарний ракетний потенціал – 32 одиниці.

Нагадаємо, Гайдай заявив, що деокупація Луганщини офіційно розпочата.

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