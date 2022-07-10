Повітряні сили оцінили ефективність ППО України та розповіли, що суттєво посилить захист неба

У Повітряних силах вважають, що протиповітряна оборона України працює досить ефективно, проте потребує покращення.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Ми зазнали серйозних потрясінь після перших ракетних ударів по Повітряних силах. Саме тому Повітряні сили працюють за новими підходами, в умовах, коли потрібно постійно переміщуватися, постійно уникати ракетних атак ворога", - зазначив він.

Він запевнив, що українська система ППО працює ефективно.

"Ми не можемо вище голови стрибнути, хоча інколи і стрибаємо. Питання у тому, що ті сили і засоби, які ми використовуємо сьогодні у боротьбі із технологічним і кількісно переважаючим нас окупантом, морально застарілі. Потрібно було давно розвивати свою систему ППО, і були такі спроби, однак ми не можемо зараз займатися цим процесом, тому маємо розраховувати на суттєве посилення вже існуючої системи, яка ефективно збиває крилаті ракети ворога", - сказав Ігнат.

За його словами, норвезький NASAMS та німецький IRIS-T суттєво можуть посилити ППО України, які вона очікує отримати найближчим часом.

Також у подальшій перспективі було б непогано отримати американський ЗРК Patriot, який є однією з найкращих систем у світі.

Нагадаємо, Олексій Резніков пояснив, чому Україні не підходить ізраїльська система ПРО "Залізний купол".

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