Повітряні сили перехопили російську ракету, яка летіла на Дніпро

У суботу, 30 березня, українські зенітники успішно знищили керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Схід".

"Близько 14.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні росіяни масовано атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами. В регіоні шестеро поранених, серед них – 5-річна дівчинка. Росіяни атакували область у кілька хвиль. Під ударом опинився дачний кооператив у Камʼянському.

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