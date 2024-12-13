Повітряні сили показали ефектне збиття російських ракет та дронів: відео

Повітряні сили ЗСУ показали відео моменту збиття російської крилатої ракети з ПЗРК "Ігла" 13 грудня на заході України.

Повітряні сили показали кадри збиття крилатої ракети з ПЗРК "Ігла" бійцями мобільної вогневої групи повітряного командування "Захід". Збита ракета не завдала шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram та оприлюднили відео.

"Крилата ракета знищена. Бойова робота мобільної вогневої групи Повітряного командування "Захід". Командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищив російську крилату ракету. Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ПС оприлюднили кадри бойової роботи мобільних вогневих груп 114-ї бригади тактичної авіації ПвК "Захід" 13 грудня 2024 року.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УНІКАЛЬНЕ ВІДЕО МОМЕНТУ ЗБИТТЯ КРИЛАТОЇ РАКЕТИ

Нагадаємо, вночі та зранку 13 грудня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по об’єктам критичної інфраструктури в зоні відповідальності повітряного командування "Захід". Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та два ударних БпЛА типу Shahed.

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