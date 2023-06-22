Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики: які регіони - у небезпеці

У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"Увага! Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 09:06.

Як свідчить інтерактивна мапа повітряних тривог, у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях тривога оголошена о 09:05 і досі триває. Не нехтуйте сигналом тривоги і пройдіть до укриттів.

Повітряна тривога сьогодні, 22 червня. ФОТО: скрин

Росія атакувала Україну 22 червня

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня 2022 року майже по всій Україні, крім заходу, оголошувалася повітряна тривога. Після цього вибухи пролунали в Дніпропетровській та Одеській областях.

Вранці очільник ОВА Сергій Лисак підтвердив звуки вибухів в області та повідомив наслідки. За його словами, Росія вдарила ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автівки. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач.

Також ворог атакував Одещину, намагався завдати удару іранськими дронами "Shahed-136". За даними оперативного командування "Південь", 3 БпЛА були знищені силами ППО, один, на жаль, влучив у складське приміщення. На місці удару виникла пожежа.

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