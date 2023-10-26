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Повітряні сили повідомили про активність ворожої авіації на південному-сході

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Повітряні сили повідомили про активність ворожої авіації на південному-сході

Російський винищувач / Фото: Військово-повітряні сили Німеччини (https://twitter.com/Team_Luftwaffe)

У низці областей оголосили повітряну тривогу.

На південно-східному напрямку спостерігається активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація окупантів встановила рекорд кількості бомб, які ворог застосував за добу.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти час від часу збивають свої власні військові літаки та вертольоти, що може пояснюватись так званим "дружнім вогнем".

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Дата публікації
Перегляди
2362
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