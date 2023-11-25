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Повітряні сили повідомили про пуск балістичної ракети на Київ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Повітряні сили повідомили про пуск балістичної ракети на Київ

Мапа повітряних тривог / Фото: alerts.in.ua

Також на різні регіони України продовжується атака ворожих БпЛА.

Повітряні сили повідомили про запуск російськими окупантами балістичної ракети в сторону Києва о 3:30 ночі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.

"Ракета на Київ з півночі!" - йдеться у повідомленні.

Пізніше моніторингові канали повідомили, що ворожа ціль припинила існування в межах області.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що атака ворожих ударних БпЛА з півдня та з північного сходу триває

"Загроза застосування ударних БпЛА для областей, в яких оголошена тривога, залишається!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що у Повітряних силах розповіли, чи зміниться схема сповіщення про тривоги під час зльотів російських МіГів.

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Дата публікації
Перегляди
1733
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