Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб російською авіацією: де небезпека

У неділю, 3 березня, під час оголошеної у кількох областях тривоги Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 сирени лунають у Донецькій, Запорізькій та Кіровоградській областях. Раніше ПС інформували про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Мапа тривог станом на ранок 3 березня.

Нагадаємо, вночі проти 3 березня росіяни вдарили ракетами по Дніпру. Минулося без потерпілих. Втім, на місці російської атаки сталося займання.

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