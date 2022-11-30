Повітряні сили - про загрозу нового масованого удару Росії: "Може бути в будь-який момент"

У Повітряних силах закликають громадян України під час повітряної тривоги не нехтувати правилами безпеки, бо масований ракетний удар Росії може бути у будь-який момент.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що цілі ворога незмінні. Це - об'єкти енергетики та критичної інфраструктури. Ігнат додав, що у Чорному морі перебуває один носій "Калібрів", а на місцях є стратегічна авіація.

"Ворог не полишив своїх планів (атакувати Україну - ред.). Вони будуть бити і надалі по нашій енергетиці та інших об'єктах критичної інфраструктрури. Про це говорять усі: і влада, і військові. Та навіть самі люди, аналізуючи випади пропагандистських ЗМІ, розуміють, що вони бісяться, бо їхня армія програє і тому вони будуть тероризувати населення. Звісно, розслаблятися не потрібно. Треба бути готовим до усього, бо атака може відбудитися у будь-який момент. Є там один носій "Калібрів", є стратегічна авіація на місцях. Нічого нікуди не ділося", - розповів він.

Представник Повітряних сил повідомив, що перед російськими обстрілами Україна отримує дані від західних партнерів про загрозу атаки та які напрямки можуть бути під прицілом.

"Є дані від наших партнерів (про готовність Росії завдати масованого обстрілу - ред.). Ми не самі у цій ситуації. З нами діляться деякими даними. Зрозуміло, що це відбувається не так уже відкрито. Безумовно, що і США, і Британі та інші країни будуть попереджувати Україну про загрозу обстрілу та на яких напрямках, щоб ми могли якогома краще підготуватися", - зауважив він.

Росія може завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом

Аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті припускають, що російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. У ньому аналітики згадали попередження українського президена Володимира Зеленського щодо нових атак.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що російські війська під час атаки можуть застосувати не лише зброю авіаційного базування Х-101, а ще й крилаті ракети типу "Калібр", "Іскандер", дрони-камікадзе, РСЗВ тощо.

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