Повітряні сили України атакували командний пункт росіян і знищили військовий об’єкт на Курщині — деталі

Знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

Повітряні сили завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ та військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади РФ у Курській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок атаки порушено систему управління російських військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії, зазначили в Генштабі.

Успішного удару було завдано по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ в районі населеного пункту Троїцьке Курської області (РФ) 3 березня.

"За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України. Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях", — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, ЗСУ невдовзі отримають потужні дрони-камікадзе NORD. В головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки розповіли, що про них відомо.

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