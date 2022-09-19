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Повітряні сили України ліквідували за тиждень 8 літаків РФ та 2 гелікоптери

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Повітряні сили України ліквідували за тиждень 8 літаків РФ та 2 гелікоптери

Фото: commons.wikimedia.org

Українська авіація продовжує "мінусувати окупантів" навіть попри погіршення погодних умов.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за 6 діб Повітряними силами України знищено 8 ворожих літаків, 2 гелікоптери, 4 крилаті ракети та понад 10 безпілотних літальних апаратів.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Збили сьогодні, о восьмій ранку, наші зенітні ракетні війська черговий літак рашистів. Це штурмовик "Су-25", сталось це на Херсонщині. Також сьогодні, протягом цієї доби, збито безпілотний літальний апарат, а також керовану авіаційну ракету "Х-59", - сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил підкреслив, що українська авіація продовжує "мінусувати окупантів" навіть попри погіршення погодних умов.

Нагадаємо, минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань.

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