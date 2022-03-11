Повітряні сили України знищили ворожий пункт управління на київському напрямку – відео

Це відбулося декілька хвилин тому.

Повітряні сили України знищили пункт управління російської армії на київському напрямку.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

Також у Мережі з'явилося відео потужного удару.

Працюють наші Повітряні Сили Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні Сили! - Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний. #stoprussia Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пʼятниця, 11 березня 2022 р.

"Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління в Київському напрямку. Працюють наші повітряні сили!", – йдеться у повідомленні.

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