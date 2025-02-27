Повітряні сили уразили місце запуску російських дронів на Запоріжжі – Генштаб

Повітряні сили ЗСУ завдали удару по будівлі у Запорізькій області, де російські війська розмістили свій командно-спостережний пункт і місце для запуску безпілотників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі уточнили, що 25 лютого біля села Копані Запорізької області Повітряні сили здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яку використовував 1429 мотострілецький полк російських військ як командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів.

"Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені", – наголошуються у заяві.

У Генштабі запевнили, що Повітряні сили продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури доти, доки Росія не виведе свої війська з суверенної території України.

Нагадаємо, 26 лютого Сили оборони України уразили військові аеродроми в окупованому Криму та Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї Росії.