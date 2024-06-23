Повітряні сили уразили пункт управління окупантів на Бєлгородщині – Генштаб

За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи.
Сили оборони України успішно уразили пункт управління мотострілецького полку окупаційної армії Росії в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області (РФ)", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що за результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена.
Нагадаємо, українські військові знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру в Росії.
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