Повітряні сили уразили ворожі пункт управління в Олешках та опорний пункт на Курщині

Як наголосили в Генштабі, ці удари – продовження серії вогневих уражень по ворогові.

У середу, 5 березня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточних ударів важливих військових об'єктах росіян на окупованій Херсонщині і на Курщині.

Про це передає Генеральний штаб ЗСУ.

Удар було завдано по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії армії РФ в м. Олешки, що на окупованій території Херсонської області.

Також був завданий удар по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти армії РФ в с. Плєхово Курської області.

"Ці удари – продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил РФ на шляху визволення тимчасово окупованої території України", – зазначили у Генштабі.

Раніше експерт розповів, чи зможе Україна атакувати об’єкти ворога без розвідданих США.

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