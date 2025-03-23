Повітряні сили вдарили по місцю розміщення росіян у Торецьку (відео)

В результаті ураження було знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю, 21 березня, уразили район зосередження сил окупантів у місті Торецьк Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Було завдано удару по зосередженню сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в Торецьку Донецької області.

Місце розміщення сил росіян було повністю зруйновано. В результаті ураження було знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

"Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил РФна Торецькому напрямку", – зазначили у Генштабі.

Повітряні сили уразили скупчення окупантів у Торецьку

Раніше ми писали, що ЗСУ вдарили по стратегічному аеродрому РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.