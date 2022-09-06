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Повітряні сили вранці збили 5 із 6 ракет, які Росія випустила з Каспійського моря

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Повітряні сили вранці збили 5 із 6 ракет, які Росія випустила з Каспійського моря

Фото: скріншот із відео

ЗСУ також ліквідували ворожий вертоліт Ка-52.

Військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ сьогодні зранку, 6 вересня, збили 5 із 6 ракет, якими Росія атакувала Україну.   

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Сьогодні ранок починається з добрих новин, зенітними ракетними військами Повітряних сил збито вертоліт Ка-52 окупантів, а також маємо ще один гарний результат – це збиття 5 із 6 ракет Х-101, які окупанти випустили сьогодні зранку, коли лунала повітряна тривога по країні, з літаків Ту-95 з півночі Каспійського моря", - розповів він.

Нагадаємо, станом на ранок 6 вересня втрати російських окупантів в Україні перевалили за 50 тисяч осіб.

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