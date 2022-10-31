Повітряні сили збили на півдні України 12 російських ракет та вертоліт Ка-52: деталі

Росія атакувала Україну з Каспійського моря та Ростовської області.

У понеділок, 31 жовтня, Повітряні сили збили на півдні України 12 російських крилатих ракет та вертоліт Ка-52, коли Росія здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ракет над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною. На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія атакувала критичні об'єкти інфраструктури із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 – було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня Росія випустила по території України понад 50 ракет, ППО знищила 44 ракети.

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру у Києві та області, у Харкові, Запоріжжі, у Черкаській, Чернівецькій, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Читайте також: