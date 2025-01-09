Повітряні сили збили над Україною три крилаті ракети "Іскандер-К"

Всі три ракети збито підрозділами повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ.
Повітряні сили збили над Україною три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил:
"Збито три ракети. О 14:10 9 січня 2025 року противник атакував місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Усі три ракети збито підрозділами повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗС України".
Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі лунали вибухи.
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