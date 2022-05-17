Повітряні сили збили три крилаті ракети, випущені по Львівській області

Повітряні сили збили три крилаті ракети, випущені по Львівській області

Сьогодні опівночі окупанти завдали ракетного удару по об'єктах Львівської області.

В ніч проти 17 травня російські військові обстріляли об‘єкт військової інфраструктури майже на кордоні з Польщею.

Три крилаті ракети росіян було знищено підрозділами ППО ПвК ''Захід''.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За наявною інформацією, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Нагадаємо, на Донбасі відбито 11 атак окупантів та знищено зенітний ракетний комплекс "Тор".

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