Повітряні сили збили ворожу ракету, випущену у напрямку Запоріжжя

У суботу, 29 жовтня, Повітряні сили ЗСУ збили ракету росіян "Іскандер-К", випущену у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Схід".

"Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", що йшла у напрямку Запоріжжя. В результаті підриву, ракета змінила курс та впала на безлюдному місці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за вмілі та своєчасні дії солдата оператора ПЗРК буде представлено до нагороди.

Нагадаємо, за добу українські ракетно-артилерійські підрозділи на півдні виконали близько 90 вогневих завдань по районах зосередження російських техніки, живої сили, позиціях ППО, пунктах технічного і логістичного забезпечення.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов попередив про небезпеку іранських балістичних ракет, оскільки вони на відміну від російських, мають досить високу точність і швидкість.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Росії закінчуються ракети "Іскандер", проте в неї в достатній кількості є ракети Х-22 та С-300.

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